林心如出席喜憨兒中秋月餅禮盒宣傳記者會。（陳俊吉攝）

林心如出席喜憨兒中秋月餅禮盒宣傳記者會。（陳俊吉攝）

林心如22日暖心代言喜憨兒中秋禮盒，她說跟喜憨兒最早的緣分，是在女兒「乖乖」滿月時訂過彌月禮盒，時間過得很快，女兒6歲多了，且21日已經開學就讀小一，「她放兩個月暑假，我也放兩個月暑假沒排工作，剛去夏威夷、日本回來，過幾天就收心準備上班，我們差一天開工！」被問起夏威夷茂宜島日前發生火災，她說是他們回來前兩天發生的事，且她去的是不同島嶼。

今（22日）剛好是七夕情人節，林心如表示，就是回家陪女兒吃飯，老公霍建華去大陸拍戲不在台灣，且七夕本來就很容易被錯過，雖然她也算是節日動物，但比較注重2月14日的西洋情人節，「七夕感覺在過鬼節。媽媽說農曆七月少出門、多在家比較安全」，她自己都會遵守農曆七月晚上不要曬衣服、不能吹口哨、不要去海邊、晚上少出門等民俗說法。

她之前在《光開門就很忙了》 節目中，跟秀出兒子可愛照片的林志玲老公AKIRA說要結親家，今受訪時笑說：「開玩笑的！是姊夫很大方給我們看小孩照片，我覺得很可愛，開玩笑隨口說。說實在時間久了，有點忘記小孩長什麼樣子，只記得真的很可愛，白白的、滿高的」。女兒乖乖也喜歡帥哥？她笑回：「嗯，是遺傳吧！」但透露女兒目前還不喜歡男生，因為這年紀會分男生女生，她喜歡跟女生玩，男生比較皮、好動，女生比較靜，可以一起畫畫、玩娃娃，還無法異性玩在一起。

至於女兒唯一的青梅竹馬，就是陳妍希的兒子，「兩個小孩1個多月大時就見過面，會帶來我們家玩，從Baby的時候就一起去游泳，小孩1歲前妍希很常在台灣，常約來家裡玩、一起吃飯，回來台灣也會帶孩子來家裡。他是我女兒從小認識的第一個異性朋友，兩人生日只差2周」。

聊到暑假帶女兒去東京迪士尼玩，「真的是累到翻白眼，但還是要排隊啊！排個半小時、兩分鐘結束！但她太小又不能一個人排，只好全部大人陪一個小孩排。好累，隔天腳酸到爆炸！」後來女兒也告訴她「我比較喜歡夏威夷」，因為夏威夷比較涼，只有28度，可以整天泡在水裡，東京又很熱，還每天在外面走。她聽到女兒比較喜歡夏威夷有鬆口氣的感覺，因為已經達成幫女兒在迪士尼裝扮成公主的願望，「短期內可以不用再去了！」

她說女兒已經上學3年多，但開學前還是有點開學症候群，問她「我可以不要去上學嗎」，因為不同的同學、老師每年換一次，還好小孩適應能力也滿快的。

對於女兒照片日前再度被網友曝光，林心如平靜但略顯無奈表示，做家長的還是希望能保護自己小孩、不希望她曝光，過去一直沒主動曝光，就是希望她在正常、平凡、快樂的環境下長大，不要太被注意到，希望大家能體諒做父母的這份心，「如果真的有拍到，能不Po就不Po，真的很想Po，可以把她的臉馬賽克嗎？希望大家能體諒！」她也坦言現在想法比較看開了，不能因為不想讓女兒曝光就不讓她出門、一直待在家，正常生活、社交還是要有，只能盡量自己小心一點、把心放寬一點，「曝光也是遲早的事，只是在能保護的情況下盡量保護她！」

她說，其實女兒同學的爸媽都知道她的爸媽是誰，她也很常帶女兒參加同學聚會，和同學的媽媽也會相約吃早餐，他們人都非常好，也會保護她女兒，有時校外教學，同學媽媽還會跟自己的小孩說「如果有人要拍，要幫她擋喔」，非常窩心。

林心如也透過拍攝公益影片呼籲，中秋月圓人團圓，卻仍有偏鄉部落學童因為父母外出就業，由年邁的爺爺奶奶或其他長輩代為照顧，除了缺少日常陪伴，也面臨成長競爭和發展差距，一份節慶的關懷與支持，讓孩子們知道他們不孤單。邀請大家加入送愛到部落的行列，支持憨兒同時關懷偏鄉家庭，在團圓的日子裡感受到幸福與希望！本活動預計為新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、臺東縣以及花蓮縣，共約31920位學童，募集月餅禮盒。即日起，在喜憨兒喜歡你購物網以及全台喜憨兒門市皆可預購。