未婚男女參加阿里山林鐵愛情列車活動，開心同框。（阿里山林鐵及文資處提供／廖素慧嘉縣傳真）

未婚男女參加阿里山林鐵愛情列車活動，玩遊戲拉近距離。（阿里山林鐵及文資處提供／廖素慧嘉縣傳真）

參加阿里山林鐵愛情列車活動的旅客很高興飽攬山色風光。（阿里山林鐵及文資處提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天七夕情人節，阿里山林業鐵路及文化資產管理處首次開出「月老」專車，搭載74名未婚男女漫遊竹崎、奮起湖、水社寮等山林間的車站，沿途觀賞自然美景，透過康樂活動結識新朋友，熱鬧歡度七夕，天秤座及處女座配對機會大。

阿里山林鐵及文資處打造專屬未婚男女的七夕情人節主題列車「愛情列車長．我的愛情呀」，主打七夕終結孤單，限額男女各37個名額，一開放報名即秒殺，今天發車，74人全數搭上這班愛情列車。

阿里山林鐵及文資處表示，此次次活動報名平均年齡36.8歲，最年輕為男性29歲、女性25歲，最年長男性45歲、女性44歲，男性以科技業工程師最多，女性則多從事公教、行政文書工作；星座男生天秤座、女生處女座最多，各有7人。

列車往返嘉義車站、奮起湖站，沿途停靠竹崎站、水社寮站，在竹崎站帶未婚男女鐵驗三角線、地磅量測，先「破冰」，再默契大考驗；接著在車廂內安排換座位，認識新朋友聊天；在奮起湖用午餐及進行活動；回程在水社寮站喝咖啡、互換聯繫方式。

活動節目緊湊，康樂活動主理人活潑熱情，炒熱氣氛，參加的未婚男女回響熱烈，也盡情玩開來，而林鐵及文資處特別設計分組闖關遊戲，拉近他們的距離，加溫情感交流，還導入阿里山林鐵的相關知識，傳遞林鐵百年文化。

阿里山林鐵及文資處表示，透過這次月老列車，希望促成良緣，配對成功且2年內完婚者，將贈送「鐵定成功道釘」、「助孕旺運貫通石」商品、阿里山號雙人來回票。