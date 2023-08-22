提到補充膠原蛋白，很多人都會直接聯想到吃豬腳、鳳爪。不過，營養師蔡孟融表示，其實它們不僅無法補充膠原蛋白，還容易吸收過多熱量。至於該如何補充才正確？他指出，攝取豆魚蛋肉類、蔬菜水果和保健食品，才是最好的方式。

蔡孟融在臉書粉專「營養師麥麥」發文表示，膠原蛋白對身體有3大益處，分別是讓皮膚更緊致澎潤，若流失太多易產生皺紋；強化骨質，缺少膠原當基底，骨頭裡的鈣質很容易流失；保護關節，當結締組織膠原不足，就無法幫關節緩衝，進而產生疼痛。

然而，坊間流傳很多補充膠原蛋白的錯誤觀念。蔡孟融指出，像是吃牛筋、海參，膠原蛋白分子量太大，吸收率不佳；吃鳳爪、豬腳，分子也太大，且容易吸收過多熱量；吃蘆薈、秋葵，植物沒膠原蛋白，其黏稠感是膠質。

至於該怎麼補充比較好？蔡孟融建議，可吃豆魚蛋肉，補充優質蛋白質，才能讓身體有充分胺基酸原料；攝取蔬菜水果，富含維生素C的食物，有助身體生成膠原蛋白；吃保健食品，分子大小已切好，能讓身體有效吸收。