環宇國際控股公司(NASDAQ OTC股票代號：SUIC)與創鑫生機集團攜手合作，共創餐飲新紀元。環宇國際控股公司(SUIC)近日宣佈與創鑫生機集團達成合作合併協議，環宇國際控股將透過旗下準備上美股主板的百滙控股集團與創鑫攜手打造全新的餐飲供應鏈金融服務平台，為餐飲業帶來革命性的變革。

環宇國際控股公司(SUIC)是一家專注於供應鏈金融服務的公司，通過創新的金融科技手段，為企業提供全面的金融產品和服務，提高其供應鏈效率和企業金融力。創鑫生機集團則是一家新興的連鎖餐飲企業，從產地到行銷，建構全面化食品產業鏈，推動產銷一條龍服務；以創意料理、創新市場、創造健康為核心價值，成功創造食品商機。並以產銷整合各國飲食文化，在全世界各地遍地開花落地。

雙方的合作將為兩家公司帶來更加穩固的競爭優勢，並在餐飲業中掀起深遠影響。環宇國際控股將為創鑫生機集團提供資金支持以推動其店鋪的擴張佈局，並進一步開發和改進其食材供應鏈流程。同時，環宇國際控股也將透過與創鑫生機集團的合作，進一步加強公司在餐飲供應鏈金融領域的地位，並為客戶提供更加豐富的金融解決方案。

據了解，雙方管理層對這一合作有極大期待。環宇國際控股的高管表示，這次投資將幫助公司實現其長期戰略目標，並與創鑫生機集團共同開拓新的市場和商機。同時，創鑫生機集團表示，與環宇國際控股合作將為他們的業務發展帶來巨大的機遇，也將對整個餐飲行業產生深遠影響，加速實現市場佔有率的提升。這次合作不僅是兩家公司之間的戰略聯盟，也是一次跨界的創新嘗試。將為餐飲業帶來全新的視角和思維，並為消費者提供更加優質和健康的食品選擇。