有資訊界奧運美譽的世界盃電腦應用技能競賽，今年7月底在美國佛州奧蘭多市登場，台灣代表隊摘下1金1銀及1銅，其中新竹縣義民高中資料處理科學生陳秉鴻是本屆台灣代表團唯一入選的高職學生，勇奪微軟Word 2016組冠軍，縣長楊文科22日親自表揚，期許他繼續在世界舞台發光發熱。

陳秉鴻自幼對資訊科技抱持著濃厚熱情，面對電腦應用始終充滿好奇、不斷學習及探索。在高中階段不斷提升自己的技能知識，更積極參與全國競賽，成績斐然，如111資訊月資訊應用技能競賽全國第3名、全國技藝競賽文書處理職種賽前邀請賽全國第1名及Microsoft Official Specialist全國大賽第1名。

陳秉鴻說，為這場比賽花大概1個月的時間準備，不斷練習微軟Word技能，在賽前一天才知道題型，比賽進行時只能靈機應變解題，原本不抱期望，聽到自己名字的那一刻，非常驚訝及興奮，當下喜悅已經無法言語。透過這次比賽對於微軟Office進階應用更加熟悉，比賽之餘，也很高興能夠認識各國選手，吸取不同文化新知。

原先因旅費問題，陳秉鴻曾一度要放棄參賽，所幸在各界的協助下，始能如願參賽。陳秉鴻感謝補助赴美經費的單位，包括新竹縣政府教育局、竹北市公所、義民中學家長會及會長啟德機械起重工程董事長胡漢龑。陳秉鴻在賽後發出公開感謝函表示：「這份榮耀是我們共同創造的。」