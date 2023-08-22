雲林縣有21個樂齡中心，各中心都辦很多實體課程。（周麗蘭攝）

雲林樂齡學習平台上線，讓老人在家可學習與複習。（周麗蘭攝）

雲林縣府透過虎尾科技大學數位中心協助挑選中高年齡者需求的學習課程並將其內容數位化，架設「雲林縣數位樂齡學習平台」，將先在21個樂齡中心使用，逐步推廣長者使用，在家就能看影片跟著做。

縣府計畫處和虎尾科技大學聯合為高齡者打造的數位學習平台（https://elderlearning.yunlin.gov.tw/home），蒐集虎科大16年來在彰化、雲林、嘉義數位中心中高年齡者需求的課程，挑選適合雲林民眾的上架，建立健康老化的新生活型態。

雲林縣數位樂齡學習平台完全為長者設計，提供3C生活、興趣愛好、運動休閒、健康促進、健康保健、政府資源等選項，版面簡單明瞭、容易瀏覽查找，字體方便閱讀。

縣長張麗善表示，該系統使用大量圖示及對比，方便長者使用，可用Line、Facebook、Google帳號登入，省略繁瑣的申請流程，就能在線上學習。

計畫處長李明岳表示，透過數位影片就能把330個老師送到第一線，希望所有的社區都能做各式各樣的學習，彌補偏鄉數位落差，而且若在樂齡中心沒有理解清楚，回家又可自學。

李明岳說，未來會把平台上較點閱率高的影片提供縣內有線電視第三個公益頻道上，讓家裡沒網路、沒手機的民眾看電視也可以學習。