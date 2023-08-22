（資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/18）

國內共有236檔ETF，哪幾檔人氣最熱？最新資料顯示，今年以來受益人數增加超過10萬名者，共有4檔，依序為國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大美債20年(00679B)及元大台灣高息低波(00713)。其中，00878及00929戰況激烈，00878雖然居上風，然而00929卻是緊追其後，上週受益人數成長及近5日成交均量均已超車00878。

（資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/18）

據統計，高股息ETF中成分股中不乏AI概念股，年初至年中已累積很高的漲幅，但隨之七月底陸續下殺，包括緯創（3231）、廣達（2382）都曾觸及跌停價，其他AI類股也集體跳水，是否代表AI派對即將結束? 是否會否影響00929的配息?

復華台灣科技優息(00929) 經理人許忠成分析：AI概念股是中長期趨勢，AI受重視之程度可以從近期美國科技巨頭法說會中頻頻提到AI相關詞彙得知，而微軟、Google財報都優於預期，基本面上更是幫AI相關題材打上強心針，因此七月底、八月初台股AI相關概念股的回檔，可以視為健康的回跌，但考量AI概念股的波動性及風險，投資人在投資科技類股時理應分散投資標的，像00929成分股有40檔，一定程度已分散投資風險，且包含各種科技主題，如AI、電動車、5G通訊、雲端運算等，除了每月領取股息外，也幫助投資人掌握未來絕大多數的科技應用。

00929身為今年ETF新兵中表現耀眼的標的之一，累積的好口碑使買氣可望持續飆升，尤其8月17日進行第二次除息，讓不少投資人持續跟進，甚至深受8大官股銀行的青睞，背後看準的不僅是8%年化殖利率，還有擁有台灣所有AI強力軍的成分股，加上穩健高配息、月月領的優勢加持，00929未來表現備受看好。第三次除息即將於9/19進行，希望參與這次月配息的投資人，請務必留意最後買進日為「9月18日」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。