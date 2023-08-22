王品集團首間中華料理品牌「享鴨」主打百變烤鴨吃法與歡樂用餐氛圍，品牌開幕5年間在北、中台灣展店，近期「享鴨」終於將進軍南台灣，插旗高雄的首店「享鴨高雄裕誠店」位於巨蛋商圈，26日開幕迎客，為開幕暖身，即日起至27日在高雄巨蛋前廣場還打造期間限定夏日打卡新地標「巨Duck烤鴨盒佈景裝置」，並祭出打卡優惠。

「享鴨」鴨隻選用花東縱谷放養、自由覓食的櫻桃鴨新鮮烤製出爐，不論2人享用或揪滿十人一桌，師傅都會於桌邊​以最快速度展現片鴨秀，讓饕客品嘗新鮮美味。招牌片皮鴨有三味吃法，「蘸白糖」享酥脆口感，以胸上黃金 8 片鴨皮蘸冰晶砂糖，富口感且平衡鴨皮油脂；「半月滑肉搭蘸水」用特製花椒鹽及主廚利用季節水果蘸水，層次豐富；「鴨肉捲餅佐醬」則可品嘗麵香、肉香、醬香交織的經典滋味。

除了片皮鴨，鴨肉料理還有蒜酥鴨下巴、慢火白菜鴨架湯、功夫鴨絲粥、以及創意的香橙魚子醬燒餅佐片鴨等多款能選購。其他中華料理還有像是每日限量的「焦糖慢烤松阪豬」、「瑤柱醬爆蘿蔔糕」、「酸菜芝麻流沙湯圓」等，都是招牌菜色。

「享鴨高雄裕誠店」將於26日開幕迎客。（享鴨提供）

歡慶享鴨高雄裕誠店開幕，餐廳與今年逢70周年的在地老字號「老江紅茶牛奶」攜手聯名，8月日26至9月17日於「享鴨高雄裕誠店」獨家推出顛覆傳統品飲形式的「紅茶牛奶水果海之Bling」，以老江經典紅茶牛奶為基底，上面佈滿繽紛的季節新鮮水果，香醇濃厚的奶茶剉冰口感，搭配水果的酸甜，口感多層次，讓紅茶牛奶變身為剉冰，創造新火花。