新北市林口區一名47歲陳姓婦人，日前在網路上看到投資平台打著高獲利的口號，一時心動便加入LINE群組，詐騙集團等取得陳女信任後，便誆稱「新股申購」抽中股票，只要交付45萬元交割款，便能馬上賺得溢價差，陳女不疑有他便前往郵局臨櫃要提領10萬元，行員詢問用途時，判斷陳女應該是被詐騙，隨即通報警方到場了解。

警方獲報到場後，經過勸說陳女與願意與警方合作，員警指導其應對方式佯裝配合詐團，依約定時間於上周五（18日）下午3時許在超商面交，員警穿便服埋伏，待蔡姓車手（20歲）導場取款後，便衝上前大外割壓制在逮捕，查扣手機及交付款項等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法移送法辦，後續將持續向上溯源，追緝主嫌。

林口警分局呼籲民眾提高警覺，詐騙集團時常於網路平台投放投資廣告，並以誇大不實的噱頭來吸引投資者，為了保護自身財產安全，切勿輕易相信來源不明投資管道，投資務必選擇有政府立案之商家，確保財產安全。