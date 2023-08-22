值得注意的是，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)等兩檔老牌ETF，今年受益人數各僅增加3.5萬人左右，成長力道不如00919、00923及00929等近一年來成立的後起之秀來得猛烈。

ETF股東人數增加最多前十五大ETF

資料來源：CMoney 資料日期：2023/08/18

截至8/21，00929受益人數已晉升為20萬人俱樂部，居全市場第七名；規模也一路飆升720%至379.10億元，一連打敗高股息ETF兩大強敵00900及00713，從高股息五哥跳了兩階，晉級到三哥。由於00929將於9/19進行第三次除息，每單位配息金額有機會繼續維持0.11元。因此，在高配息率的吸引力之下，00929買氣可望持續不墜，規模及受益人數可望持續再推升！

高股息ETF規模

資料來源：CMoney 資料日期：2023/08/21

進一步觀察今年ETF之戰，00878及00929競爭甚為激烈，目前00878受益人數成長雖位居全市場第一，然而在00929步步進逼之下，壓力不小。尤其00929主打月配息，且連續兩個月配息率約8%，吸引官股券商及存股族大力敲進，成為00878勁敵。

無論是受益人數周成長，或是近5日成交均量，00929均已超車00878。上週00929受益人數大幅成長3.4萬人，為全市場第一名；而且近5日成交均量1.2萬張，僅次於元大台灣50反1(00632R)的1.5萬張，為全市場第二名。

至於00929為何能夠如此吸金？可從月配息的表現來一窺究竟，00929在7月份的首次配息便繳出年化配息率7.95%的優異成績，而8月份的第二次配息，則延續第一次的水準，即每單位配息金額同樣為0.11元，因此受到存股族們的認同。

專家也認為「00929追蹤的指數公開透明，投資人可以輕易獲取指數編製規則的概況，故可以輕易掌握投資屬性，只要產品適合長期投資的特性受到存股族認同，就不會有賺一波馬上下車的問題。」當前00929連續兩個月穩定配息+除息後秒填息的表現被認同，而出現大量上車潮，投資人持續加碼00929的趨勢更加顯著。

00929即將於9/19進行第三次除息，希望參與這次月配息的投資人，請務必留意最後買進日為「9月18日」。

如想要享受月月領的實質回饋，現在就可以分批進場做中長期投資，富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證等8家券商都有提供定期定額的服務，及早佈局用長期持有的方式，與好公司共同成長，領取股息也能期待股價，讓財富有機會持續累積、世代相傳！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。