女星白家綺昔出演多部八點檔，代表作品有《夜市人生》、《風水世家》、《嫁妝》等，人氣不俗。她與男星吳東諺婚後育有1子1女，生活十分幸福，也頻頻在社群上分享自己的日常動態。今(22日)適逢七夕情人節，她也應景的在社群上放閃，並曝光當初被男方追求的過程，直呼：「他腦袋有洞。」

今日是一年一度的七夕情人節，不少民眾以及明星、網紅等皆藉此時機「放閃」，讓許多網友看了忍不住稱羨。其中，白家綺也應景的在社群上曬出多張美照，只見畫面中的她，身穿樸素的服裝，並特地曬出手腕上的刺青，其字樣與老公的刺青相輔相成，恩愛模樣甜翻前來朝聖的網友。

此外，白家綺也在該篇貼文中敘述自己與吳東諺交往前的小故事，表示：「吳先生還沒追到我的時候，就在手上刺了我名字的縮寫《S P Life》。」透露當時男方還滿懷欣喜地以為此舉會讓白家綺很感動，誰料卻遭她脫口「腦袋有洞」。不過，白家綺也補充指出今年的情人節，她也在手腕上刺上他名字的縮寫《J W Life》，以回應他的愛，直言：「謝謝你當初那麼勇敢的追求我，還耳朵很硬的堅持不肯放棄；早知道和你在一起會那麼幸福，我就不會一直拒絕你了。」

貼文PO出後，也釣出不少星友留言，包括張文綺寫下：「姐 情人節快樂呀」、樓心潼表示：「So sweet~我也想娶妳了～」，還有不少粉絲為白家綺獻上祝福，紛紛留言：「七夕情人節快樂」、「男帥女美，真的好配」、「好感人，真心不渝的愛情。」