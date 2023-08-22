被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」的大陸女星古力娜扎，擔任模特兒時因精緻外貌受到關注，此後簽約唐人影視成為胡歌、劉詩詩的師妹，出道起就演女主角，星途相當順遂，但幾段戀情都以分手收場，還牽扯進張天愛與徐開騁的三角風波，近日狗仔拍到古力娜扎疑似有新戀情，她霸氣開嗆：「太閒的找個班上吧」。

31歲大陸女星古力娜扎日前被大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」，拍到和男星秦亦銘8月8日一同逛街，兩人一起逛菜市場，古力娜扎的助理也在一旁，之後三人到按摩店過了2小時才出來，接著到附近地下商場吃飯後回古力娜扎家，狗仔表示直到凌晨一點多也沒看到秦亦銘從古力娜扎家離開，並有人爆料懷疑古力娜扎和秦亦銘從朋友發展為戀人，似乎已經同居了。

而古力娜扎則轉發拍攝的浪漫寫真，寫下：「七夕快樂鴨～還是忙點好，太閑的找個班上吧」，雖然沒有指名道姓，但不難看出是在回應和秦亦銘的緋聞，古力娜扎工作室也截圖吃瓜少女張小寒的貼文打上大大的「假」字，回應「沒新聞可以不寫。14年如同親人家人一樣的好友、娜媽媽的乾兒子，這都能造謠？美女單身，散了吧」。

秦亦銘與古力娜扎學生時期就認識。（圖／秦亦銘微博）

秦亦銘是古力娜扎媽媽的乾兒子，兩人親如兄妹。（圖／秦亦銘微博）

男星秦亦銘作品不多，與古力娜扎似乎是在校園時期就認識，他畢業於中央戲劇學院表演系，近年參演作品有《鎮魂街》、《為了你我願意熱愛整個世界》、《將夜》，微博上不時能看見他與古力娜扎出遊的照片，曾透露和古力娜扎十幾歲因為報考學校認識，友誼持續到現今，從朋友到變成像家人，一路認識了14年，甚至認了古力娜扎的媽媽當乾媽，兩人關係匪淺。