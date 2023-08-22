日本政府今天（22日）舉行相關閣僚會議後宣佈，將從24日開始，將福島第一核電站核汙染水排入海洋。中國大陸外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時強硬回應，中國大陸政府堅持人民至上，有關部門將採取一些必要措施維護食品安全和中方人民的身體健康。

汪文斌表示，中方強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核汙染水排海計畫，以真誠態度和周邊鄰國善意溝通，以負責任方式妥善處置核汙染水，接受嚴格國際監督。

據澎湃新聞報導，東京電力公司官網發布訊息稱，截至8月3日，福島核電站廠區內1000多個儲水罐中的核汙染水超過134萬立方公尺，而且為了冷卻熔融的核燃料，每天新增約100噸核汙染水。按照東京電力公司（東電）的計畫，經過處理和稀釋的核汙染水將通過一條約1公里長的海底隧道排放入海，排放時間將長達30年。

報導稱，東電的多核素處理設備（ALPS）也多次出問題。韓國政府5月派考察團赴福島時獲取的資料顯示，ALPS從2013年至去年共發生8次故障，涉及前處理設備過濾器、排氣過濾器等。今年6月，ALPS又因輸水軟管破裂導致約2噸經過處理的核汙染水洩漏。洩漏發生在儲水罐的一個防滲漏外殼內，未流向外部，但是儲水罐周邊的雨水中測出了高於正常濃度的放射性物質。

報導稱，儘管國際原子能機構7月發佈審查報告，認為排海符合國際安全標準。但是，對於核汙染水淨化裝置的長期有效性和可靠性，以及數據的真實準確性，還有待日方進一步證實。

報導稱，國際原子能機構總幹事格羅西在報告中強調，排放儲存在福島第一核電站的所謂「處理水」是日本政府的一項「國家決策」，IAEA的報告內容既不是「推薦」（recommendation），也不是對該政策的「背書」（endorsement）。據路透社報導，格羅西當時在日本記者俱樂部對記者表示，「我們必須認識到，此類事件以前從未發生過。」

另據觀察者網引述中國社會科學院海洋法專家王翰靈指出，IAEA沒有核准核汙染水排放入海的權力，是日本政府主動請它做評估報告。這份報告不能說明日本核汙染水排海是安全的，因為它得到的樣品和數據不全面，不能保證其檢測結果的全面、準確、客觀。

「且日本政府偷換概念，把IAEA的監督權當作核准權，將其出具的報告當作『護身符』。」王翰靈指出，「根據《國際原子能機構規約》，IAEA的職責包括援助、信息交流、專家培訓、建造設施等，但並不包括批准、決定核汙染物排放。而且其並非核汙染物排放入海的唯一國際監督機構，國際放射防護委員會、聯合國環境規畫署、國際海事組織、聯合國糧農組織、經合組織的核能署等機構同時有權進行監督。」

據日本廣播協會（NHK）報導，福島縣知事內堀雅雄呼籲政府「負責到底」，希望政府在與全國漁業協會聯合會建立信任的基礎上，繼續與國際組織合作，以確保排海工作的透明度。

報導顯示，近一個月，日本政府官員密集到訪福島，從內閣大臣到首相，先後與漁業人士交流，以尋求理解，但雙方觀點始終在兩條平行線上。

8月20日，岸田文雄視察福島第一核電站的核汙染水排海設備，在之後的記者會上被問及「政府是否獲得了包括漁民在內的相關利益者的理解」，他迴避明確的回應，「我們收到了漁民對風評及其生計的擔憂和相關要求，將繼續關注並解決這些問題。」

次日，岸田與數名漁業人士代表會面時說，「非常重視漁民們希望像以前一樣繼續捕魚的願望，政府承諾將為排海工作承擔全部責任，即使歷時數十年」。然而日本全國漁業協會聯合會會長阪本雅信當場表示，堅持反對。「唯一的願望是我們的子孫能夠繼續捕魚，希望政府能夠好好應對。」

據大陸央視新聞報導，有些福島漁民明確表示對日本政府和東電公司「100％不相信」。漁民說：「福島核事故發生前，東電公司一直說，萬一發生了緊急情況，他們會採取這樣那樣的措施（但是並沒有做）。東電公司以前就是這麼承諾的，所以我們根本沒辦法相信他們。」

至於日本普通民眾，他們對核汙染水排海的看法不一。日本經濟產業部今年2月公佈的調查結果顯示，福島縣居民對排放核汙染水的支持率已從2022年9月的46％增加到51％，國內其他地區的支持率則從44％增至46％。

日本富士新聞網（FNN）和全日本新聞網（ANN）於8月19日至20日分別開展民調，兩家的民調結果類似，對排海計畫持贊成意見的受訪者超過半數，反對者佔比在30％至40％之間。

但是就排海影響和政府職責來看，輿論更偏負面。共同社20日的民調顯示，88.1％的受訪者擔心排海計畫損害日本形象和潛在經濟利益，81.9％的受訪者認為日本政府的解釋不充分。