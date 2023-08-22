外型亮麗又有傲人身材的YouTuber蘿拉（本名李佳玲），7月21日在台北市信義區知名夜店喝完酒後開車返家，途中將車停在禁止停車路段，員警發現後上前盤查，發現她全身酒味，當場酒測值達0.32，遭警方依公共危險罪，台北地院簡易庭審理後，蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

蘿拉在大學時期擔任模特兒被星探發掘，後與主持人沈玉琳一起主持節目，近期轉型成YouTuber，獲得不少粉絲關注，在各大社群平台上已有超過50萬人追蹤。蘿拉轉型成YouTuber後，影片內容多以挑戰、體驗系列為主。

警方表示，今年7月22日凌晨4時許，信義分局吳興街派出所員警擔服取締酒駕勤務，行經松廉路時見一自小客車違規停放紅線，遂予以攔查。發現該自小客車李姓駕駛散發濃厚酒氣，員警遂依法執行酒測程序，結果超過每公升0.25毫克，依違反刑法公共危險罪逮捕偵辦。

信義分局呼籲，民眾如遇有需要飲酒場合，建議搭乘大眾運輸工具或計程車往返；如有駕車前往，也務必指定代駕或商請未飲酒親友接送，信義分局將同步要求轄內業者落實向酒客宣導「酒後勿駕車，酒駕零容忍」之觀念，並持續強力取締酒後駕車，俾確保防制酒駕事故發生。

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