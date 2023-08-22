今日台新金控的法說會由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、子公司台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真、台新人壽總經理邢益華六人共同主持；林維俊會中表示，台新金控今年上半年各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行上半年稅後淨利達79.5億元，年成長31%，為歷史新高。此外，台新銀行在放款、存款、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長6.5%，總存款餘額則成長16.7%；在財富管理業務方面，較去年同期年減2.8%，但近期獲利動能已逐步回升。在信用卡業務方面，包括有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均穩定成長，特別是簽帳金額年成長32.3%、毛手續費收入年成長32.2%，表現突出。在資本結構與授信資產品質方面，林維俊指出在上半年台新金控與主要子公司台新銀行資本適足率分別為132.3%、14.6%，持續維持穩健；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1088.3%，授信資產品質亦維持良好。

在子公司台新證券的業務表現方面，台新證券上半年稅後淨利達8.73億元，年成長283.0%，佔金控整體獲利10%，主因是投資收益的回升、經紀及承銷業務成長。此外，台新證券在經紀業務第二季市佔率也較去年同期小幅成長，由2.17%成長至2.21%。台新證券並於6月推出自創APP「Woojii」，短短幾天下載已破萬人，簡單直覺介面受到廣大投資人青睞。子公司台新人壽的業務表現方面，累積初年度保費收入為64.9億元，市佔率由去年底的1.70%成長至1.86%，業界排名也由去年第14提升至第12；此外，台新人壽負債成本率持續下降，由去年同期3.96%下降至本季度3.85%。