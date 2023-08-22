北北基桃午後出現大雷雨，松山機場地面作業暫停，有華信、立榮等3個航班轉降其他機場加油，受延誤的航班則在統計中。交通部民用航空局表示，松機短暫暫停作業2次，分別約5分鐘、10分鐘，稍早雨勢停緩，地面作業已恢復。

民航局表示，松山機場地面作業2度暫停，大雨導致1架華信航空班機轉降桃園，2架立榮航班轉降台中，補充油料後重新出發。長榮航空波音787-10首度投入松山機場營運，首發航班也因遇到雷雨，已延誤30分鐘以上。

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