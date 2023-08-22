拍攝求婚橋段時，侯彥西把婚戒拿反，現場笑料百出。（衛視原創提供）

侯彥西突襲辦公室，卻發生意外插曲。（衛視原創提供）

侯彥西、黃薇渟在衛視原創《女兒大人加個賴》展開同居生活，侯彥西飾演有嚴重強迫症的珠寶鑑定師，面對黃薇渟飾演的女友大碗搬進家中，有著諸多不適應的細節以及「平衡」要求，即便是同居同房也是要分成兩張床、兩個床頭燈，才能安心。

聊到同居生活，戲裡雖然充滿誇張的喜劇情節，戲外侯彥西和黃薇渟倒是不約而同有類似的想法，侯彥西說：「如果想先好好享受談戀愛就不會同居，但如果準備進入下一階段，就會想同居，這樣才能看彼此的生活習慣是否適合。」黃薇渟也贊成婚前同居，「因為真正同居後，能夠根本地發現兩個人最原始的差異，雖然也非常容易磨損感情，但這才是真正面對兩個人的共同課題」，而她覺得感情就是要經過考驗，才能看出彼此在心中的位置。

劇情即將迎來「求婚戲」，為了讓黃薇渟感受到「浪漫」的求婚，一向一板一眼的侯彥西沒有親近的朋友，特別找了一堆臨演舉牌「婉婷請嫁給我」，突襲辦公室。有趣的是侯彥西從沒有求婚經驗，居然在拍攝時戴錯戒指，讓他覺得很糗，私下對於「求婚」方式，侯彥西非常紳士「我會看我的對象喜歡什麼樣的求婚方式來準備，以她喜歡的方式為主」。

至於黃薇渟則笑說「千萬不要像這樣找一堆不認識的人來跟我求婚耶，太尷尬了，我會很害羞」，原來私下她最嚮往的求婚方式，是希望有一些真的很好的朋友在身邊，可以在一場旅行中，去喜歡的地方或是北極，可以是好笑有趣的求婚方式，但一定要被記錄下來，因為人生這些回憶都很美，也千萬不要太隨性，「我不想要未來當回憶被求婚時，我只能說，喔，他在我的三明治裡藏了鑽戒，我咬到後，他就跟我求婚！除非，我把婚戒吞下去了，我可以笑一下。」

收視越來越好，黃薇渟劈頭第一句話竟是：「謝謝你們沒有大罵大碗。」原來礙於劇本設計，黃薇渟必須飾演非常欠打又假仙的女兒，特別謝謝大家沒有只看到表面的大碗，「希望觀眾能了解到大碗對愛的執著與標準是高的，也是無量的。謝謝觀眾們的愛戴，希望可以給你們足夠的輕鬆與滿足感」她也透露私下自己的爸媽都很認真地追劇，爸爸每次看到都會哈哈笑，媽媽還會不小心追問劇情，黃薇渟更是常被周邊的人問說「你是女兒大人喔？」她總會開心地回說：「對！我是女兒大人本人！」

衛視原創《女兒大人加個賴》每週一至五晚間8點在中視頻道播出，晚間10點則在衛視中文台接力播出，同晚12點LINE TV、KKTV最新上架。