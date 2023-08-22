35歲創作歌手謝和弦，去年11月底和老婆陳緗妮（莉婭）迎來大女兒謝音悅出生，沒想到在今（22日）七夕這個好日子，他宣布「又要當爸爸了」，開心透露老婆懷二胎。

謝和弦在社群發文，開心透露「沒想到我又要當爸爸了」，並感性表示「謝謝妳／你們來完整我的靈魂跟人格，此刻我覺得自己是最幸運最幸福的人。」並附上天倫照，看得出相當幸福。

其實，謝和弦過去鬧出不少爭議，但有了女兒後，就化身「女兒傻瓜」，直接變成曬娃魔人，常在社群分享育兒點滴，他也透露自從女兒出生後，每天都在學習怎麼當一名好父親，並表示雖然自己一直在推動大麻合法化，但多了父親身分後，他也把大麻都戒了。

他也解釋過去在新店戒治所勒戒時，遇到一個關了好幾十年的老大哥，對方透露自己從女兒出生到長大都在坐牢，導致女兒現在都不太想來探望他，因此謝和弦不想要女兒成長過程中沒爸爸，表示「不能再因自己私慾惹事出事才是父親吧」。