每當遇到強降雨，台北市中山區的花博公園美食街，就會出現淹水的現象，不僅餐廳無法營運，後續善後也讓店家苦不堪言。（柳采葳辦公室提供／丁上程台北傳真）

每當遇到強降雨，台北市中山區的花博公園美食街，就會出現淹水的現象，不僅餐廳無法營運，後續善後也讓店家苦不堪言。（柳采葳辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員柳采葳接獲店家投訴，表示花博公園內的餐廳美食街每逢大雨必淹水，倉庫甚至遭雨水倒灌、牆壁滲水，不僅數天無法做生意，甚至還要花時間復原場地，讓店家苦不堪言。不過店家向承包商反應，承包商卻推說是建築防水問題，要業者改找市府處理，市府則是對業者不聞不問，也讓業者直呼「碰到惡房東」。

柳采葳表示，近日來北市時常在午後下起大雷雨，只要一下大雨，圓山花博公園內的餐廳美食街就會淹水，有當地業者向她陳情，不僅店內牆壁滲水，甚至連倉庫也被雨水倒灌，光是今年又有好幾天無法做生意，甚至下完雨的隔天也因為要清理店面而無法營業。

「店家苦不堪言，承包商推脫責任，找市府處理也求助無門。」柳采葳直言，花博公園的美食街是由北市會展基金會交由承包商管理並對外招租，業者向承包商反應漏水問題，承包商卻踢皮球表示建築防水問題他們不處理；業者改找市府求助，卻也是被「不聞不問」。柳采葳痛批，業者根本是遇到惡房東，若市府明知有問題而不解決，北市府也是其中幫凶之一。

台北市政府在民國2011年成立財團法人台北市會展產業發展基金會，營運管理花博公園場館。在場館公開標租委外經營後，北市府、基金會就對場地狀況不聞不問。柳采葳直言，餐廳、商店街業者不可能花大錢幫市府去修繕場館，管理業者夾在中間不積極處理，漏水問題就互踢皮球。

柳采葳指出，會展基金會2022年編列1830萬元的修繕費用，佔總支出預算24％，但每逢大雨餐廳店家卻獨自面對天花板雨水倒灌、牆面滲漏水、地板淹水的窘境，這讓每年接待300萬人次、外國觀光客必到的花博公園情何以堪？市府應該協助盡速解決。

花博場館「大房東」會展基金會表示，因應8月出現多起無預警強降雨，導致花博園區內部分區域積水或淹水現象，已經緊急採購3部大口徑抽水機，以及228片長210公尺的防洪阻水板，以防止場館內淹水的情況再次發生。另針對美食街業者因淹水、漏水造成的損失，會展基金會表示，已經主動與業者協商處理，也會持續追蹤業者們的需求。