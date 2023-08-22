長榮航空夢幻客機波音787-10今起進駐松山機場，投入東京羽田與上海虹橋的定期航線，首航班BR190松山－羽田適逢七夕情人節，長榮舉辦七夕祈願慶典，讓旅客感受七夕浪漫甜蜜的氛圍。長榮表示，2條航線自2010年開航後，疫情前平均載客率都保持9成以上，這次改以座位數更多的787-10執飛，代表看好接下來的市場需求。

長榮航空總經理孫嘉明表示，松山、羽田、虹橋機場都位居都會中心區，是商務客往返台北、東京、上海的重要門戶，自2010年松山－羽田、松山－虹橋開航後，至疫情前，年平均載客量約為9成，周末更一票難求，接下來改以座位數更多的787-10投入營運，每趟可提供342個座位，較現行的A330-300增加33個座位、約10％的座位數。

目前長榮航空松山－羽田每天2班、松山－虹橋每周3班，而今年是長榮航空加入星空聯盟10周年，長榮今特別調派5月份交機、全球首架787-10星空聯盟塗裝機，執行松山－羽田任務。

民航局長林國顯說，松山機場旅客量衝不上去，有個重要原因是有宵禁與音量管制，未來787-10進駐，降噪與乘載能力更好，可以為松機乘載更多旅客。

長榮航空波音787機隊目前有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10，今年底前將再交付2架波音787-10；2024至2027會再交付9架787-9及2架787-10，波音787機隊將達26架。