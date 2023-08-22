台糖加油站納入中油體系！站點在中南部的台糖今宣布，旗下73座加油站將加盟中油體系，CIS（企業識別體系）全面更新為中油的紅白藍標誌，原有台糖招牌改成站內直招，以次品牌方式呈現。台糖盼藉由中油牌子，提升汽油發油量達2成，朝複合式加油站前進。

台糖、中油雙國營事業品牌結盟後，現行中油VIP會員卡、中油聯名卡、中油PAY、中油捷利卡、計程車優惠卡及禮物卡等服務，未來在台糖加油站都可使用。

目前中油體系共有1900站，其中630站為直營，台糖改招牌後，仍為加盟身分，但可讓中油紅藍白標誌油站據點更多。

中油與台塑加油站比例為77％與23％，中油主管說，台糖掛中油招牌後，與台塑的市場占比並無變化，但確實台糖發油量提升，對中油油銷也有幫助。且未來活動、行銷、會員、商品等共同運作，可發揮綜效效益。

台糖73個站點都位在中南部，目前平均每站發油量為5公秉多，並不算非常好。台糖表示，改標從3月起就逐步進行，這一段期間市區站點來客數增加，汽油發油量已經提升1成，等到郊區站點認同度提升後，預期整體發油效益上看多2成。

至於合併原因，台糖解釋，中油積極推動「自願加盟」，希望加油站加盟店跟7-11超商一樣，給人一致認同的企業標誌，考量民眾對中油品牌認同度較高，所以選擇整合。台糖加油站橫招已全改為中油藍白紅標誌，可是站內直招仍保留台糖加油站次品牌字樣。

台糖1997年跨足加油站事業，於台東成立第一座「台糖中興加油站」，就由中油提供油品，本來就是中油加盟站一份子，但多年來都以台糖加油站自有品牌經營，站上服務與行銷獨立運行。