碳費徵收再遲到一年！依行政院原本規劃，2024年開始收取碳費，今天甫揭牌的環境部氣候變遷署署長蔡玲儀證實，由於法律不能溯及既往等，因此會待明年碳費審議委員會拍板碳費後、2025年開徵碳費，並以2024年的碳盤查為基礎收費。

前環保署署長張子敬受訪時曾表示，預定在今年下半年與各界討論，至於碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論、下半年開始徵收。但蔡玲儀今天表示，目前碳費徵收對象仍是以年排碳量逾2萬5000噸的製造業及電力業等為主，初估全台約有500多家，預估今年年底會把自主減量辦法、指定目標辦法、碳費徵收辦法、碳費審議會辦法等預告，碳費審議會明年年初拍板碳費後，由於法律不能溯及既往，預估2025年徵收碳費，才能接軌2026年上路的CBAM（碳邊境稅）。

蔡玲儀說，由於氣候法中提及業界可以提出自主減量計畫、適用優惠費率，因此碳費不是單一費率，目前業界對此辦法比較多不同意見，仍在持續溝通中，預計9月會召開說明會與業界討論自主減量費率及碳費徵收辦法，由於各產業減碳難易度不一，因此要適用優惠費率的目標等也不會不同。

碳權交易所已在今年8月成立，但交易辦法卻遲遲未訂出，蔡玲儀提及，碳權交易所碳權包括國外碳權、國內自願減量額度（如沼氣回收、汰換電動機車等），提供增量抵換之用，而抵換後可抵減繳交碳費等，目前預估11月預告交易辦法、年底正式公告。

蔡玲儀說，由於碳費2025年徵收，因此2024年溫管基金沒有收入來源，行政院因此編列公務預算掖助3.1億元，將優先推動效能標準、排放強度、剖門減量及自願減量建置等。