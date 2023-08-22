巴西總統魯拉（Luiz Inácio da Silva）與中國大陸領導習近平於當地時間星期一（21）先後抵達南非，本週二（22）即將展開第15屆金磚國家（BRICS）峰會，金磚國家是包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非在內的新興經濟體組成的一個集團。目前佔全球經濟的4分之1，佔全球貿易的5分之1，並擁有全球40％以上的人口，會前多達45的國家表示想加入金磚國屆時將佔全球人口85%，其中23國已經遞交正式申請書。預計將有來自非洲、亞洲、拉丁美洲和中東40位國家元首或政府代表參加。

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）以及《巴西通訊社》（Agência Brasil）22日報導，巴西總統魯拉已於當地時間星期一清晨抵達約翰尼斯堡，宣告他將參加第15屆金磚國家峰會。

Brazilian President Lula da Silva arrives in South Africa ahead of BRICS Summit. pic.twitter.com/Sg2DsFFeQ7 — BRICS (@BRICSinfo) August 21, 2023

這一次則是習近平第4次對南非進行國事訪問，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）在奧利弗·坦博國際機場親自迎接。當地時間本週二，拉瑪佛沙將在首都普勒托利亞（Pretoria）舉行中國大陸的正式國事訪問，緊接22日至24日（四）的金磚國峰會上與其他金磚國家的領導人會面，該峰會將在約翰尼斯堡舉行。

拉瑪佛沙在本週一的每週專欄中寫道，今年標誌著南非與中國大陸建交25週年。他說。「南非有很多可以從中國大陸的發展道路中學習的地方。在其他成就中，陸方在40年的時間內使近8億人口擺脫了貧困。」

拉瑪佛沙表示，作為發展伙伴，中國大陸和南非長期以來一直共享著共同的理解，即貿易和投資是改善各自人民生活水平的主要推動力。

面對關於烏克蘭涉嫌戰爭罪行的國際逮捕令，俄羅斯總統普丁未能參加此次會議。外交部長拉夫羅夫將代表他出席。習近平還將與拉馬福薩共同主持中非領導人對話。

巴西外交部指出，已有22個國家正式表示有意加入金磚國家。有關加入集團的標準和原則討論將成為峰會議程中的一個重要主題。

討論的另一個焦點將是新開發銀行（New Development Bank, 常稱金磚銀行）的未來發展軌跡。重點檢視的主題將包括使用本地貨幣以及引入金磚國家參考單位以促進商業交易。