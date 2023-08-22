女神陳妍希與男星陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛的火花，2015年8月認愛，隔年7月宣佈登記結婚消息，目前育有一個寶貝兒子小星星，但婚後兩人鮮少公開放閃，導致時常被傳出婚變。今（22）日是七夕情人節，陳妍希曬出家裡多了2隻鸚鵡，讓網友以為是陳曉送的禮物；過不久陳妍希頭痛表示，鸚鵡是兒子買的。

陳妍希今日中午在微博更新近況，透露自己一起床發現家裡多了2隻鸚鵡，完全沒被通知，最後還說了「七夕快樂」；沒想到在陳妍希發文不久後，「陳曉送陳妍希的七夕禮物」衝上熱搜榜，網友都認為鸚鵡是陳曉準備的禮物，引起轉發和討論，大讚兩人結婚多年還那麼甜蜜。

有趣的是，陳妍希又在底下留言，哭笑不得地說，「是陳星星買的」，還加上3個笑哭的表情符號，似乎在回應熱搜否認是陳曉送的七夕禮物；網友全被逗笑，紛紛表示，「都是陳先生，一樣也是七夕禮物」、「熱搜要改成『陳先生送陳妍希七夕禮物』才對」、「從小就這麼浪漫，長大不得了」。

不過，還是有部分粉絲好奇陳曉在七夕是否有所表示，因為這些年網路上不時會有陳妍希和陳曉婚姻觸礁傳聞，或是兩人都不同台露面曬恩愛等，擔心兩人婚姻狀況。