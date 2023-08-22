張男與阮女在2014年離婚，但仍時有往來，阮因兩人發生爭吵，去年4月中向張收回她的住處鑰匙，張同月底逕從頂樓侵入，持刀剪破壞網路及監視器訊號線，遭阮怒告。張坦承，他回去拿錢及衣服，但監視器及網路都是他花錢裝設，未涉毀損，一、二審法官採信，僅依侵入住宅罪判拘役30日，全案確定。

張與阮在2014年離婚，房子歸阮所有，因子女探視問題而有往來，阮提供彰化住處的鑰匙給張，兩人在2022年4月中發生爭執，阮收回鑰匙，不再同意進入。

張在2022年4月29日晚間10時許，自阮住處頂樓打開鐵門侵入，並拿美工刀及剪刀破壞屋內的網路及4支監視器的訊號線，阮控告侵入住宅及毀損。

張否認犯行，房子是兩人共同購買，離婚後都住在一起，並未分居，阮鎖門不讓他進，他為了拿錢及兒子的衣服，因不想讓她知道藏錢處，才將訊號線剪斷，並找施作人及發票，證明網路及監視器是他花4萬元找人裝設，屬於他所有，並沒送給前妻。

一審認定，阮收回鑰匙不同意前夫在進住處，張逕自頂樓進入，顯然涉犯侵入他人住宅罪，判拘役30日，得易科罰金；而網路及監視器訊號線並無從證明送給阮，毀損罪部分判無罪。

檢察官認為，網路及監視器是住宅重要成分，所有權已轉移給阮，不服上訴。但二審法官認為原審判決並無違誤，判決駁回，不得上訴。