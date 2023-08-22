文化部今（22）日宣布，原任常務次長李連權調任行政院顧問，所遺職缺由現任影視及流行音樂產業局長徐宜君陞任，此外，還有原任影視及流行音樂發展司長曾金滿陞任為總統府公共事務室副主任，職缺由現任藝術發展司副司長吳宜璇陞任；人文及出版司長陳瑩芳請調參事，將由文化部蒙藏文化中心副主任楊婷媜陞任。

文化部長史哲表示，感謝李連權在擔任常務次長期間，協助文化部各項業務穩定進行，且積極爭取並開創如時裝週、文化科技、地方創生等計畫發展。

史哲表示，新接任的三位主管皆是由文化部內文官陞任，三人公務生涯皆一路從文建會或新聞局基層做起，不僅穩健升職且分別在各業務單位間歷練，具備完整文化部各業務核心知能。其中新任常務次長徐宜君及影視司長吳宜璇分別為5、6年級後段班生，亦符合高階職務年輕化趨勢，「相信文化部在三位新任主管帶領下，在各業務層面定能無縫接軌，再展新氣象。」

文化部表示，新任常務次長徐宜君，現任影視局長，歷任文建會科長、祕書、專門委員、副處長，以及文化部人文司長、文創司長、影視司長。在文化行政各領域經歷完整，且因其歷任多位文建會主委及文化部長辦公室主任、祕書角色，以及擔任司長及局長任內面對各產業，皆充分顯現其擅於組織及溝通協調的最佳特質。相信陞任常務次長後，對於各項文化行政工作的永續傳承及開創，必能發揮最佳助力。

新任影視司長吳宜璇，現任藝發司副司長，歷任新聞局科長，以及文化部交流司及影視司科長、藝發司專門委員。在新聞局及文化部任內，主責及督導廣電與公廣業務、國影中心法人化、文化內容科技應用、藝術發展政策等，是具備政策規劃、法規研訂及影視音發展、國際交流視野的綜合性人選。

新任人文司長楊婷媜，現任蒙藏中心副主任，曾任文建會科長及一等祕書、傳藝中心組長、文化部一等文化秘書、副參事。兼具政策研擬及所屬機關實務經驗，尤其公職期間曾派駐法國、紐約、洛杉磯，具備高度國際視野，相信能在最須拓展國內外市場的出版產業，充分展現其豐富經驗。