環境部已於22日由環保署正式升格成立，新任環境部長薛富盛受訪時指出，由於四接環評已經進行多年，且有爭議，環境部預計將拜會基隆市長謝國樑，也將增加公民團體參與，並強調在環境轉型時，「沒有人是局外人」。對此謝國樑表示，將竭誠歡迎薛，並會針對四接與基隆與環境部相關議題進行探討。

協和電廠更新改建計畫因涉及填海造陸及基隆港發展議題，於基隆地方持續熱議，先前也有公民團體抗爭，致使環評專案小組審查會卡關。而22日環保署正式升格為環境部，新上任的環境部部長薛富盛表示，上任後會將四接列為積極推動的項目，盼擴大公民或環團的參與，也預計會拜會基隆市市長謝國樑，並強調在環境轉型時，「沒有人是局外人」。

薛富盛說，四接環評從2018年就開始一直進行，已拖了很多年，也經過5次環評委員開會討論，他也瞭解討論過程中，還有環團或縣市政府有不同的看法，環境部未來會強化與大家的鏈結，希望大家更理想、更有理性，也因應國家發展，共同推動產業升級也兼顧環保及永續的議題。

對於薛富盛預計要來基隆市政府拜訪討論四接議題，謝國樑表示竭誠歡迎，並強調會親自在市府門口迎接。謝也希望薛針對四接可以多聽在地民眾與公民團體的心聲，因為上次他在環保署參加環評會議，期間卻有發生「疑似黑箱」等情形，他也感到相當意外。

謝強調，現在薛上任是「新人新政」，將會與環境部就有關四接的議題進行深度的討論，另外基隆也有許多與環境部管理相關的問題與議題，也會與薛進一步探討。