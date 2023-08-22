今天（22）是七夕情人節，在茫茫人海裡，相遇、相識、相伴、相惜本就難得可貴，在這個最浪漫的時節裡，移民署北區事務大隊臺北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來臺2年、來自中國大陸的新住民姊妹小鑫，分享浪漫的小故事，當日課程教導學員們製作永恆乾燥花相框，將心意化進禮物中，送禮送到心坎裡。

小鑫與先生都從事管理工作，因為工作性質相似，彼此價值觀及想法都很合拍，交往約莫三年左右，先生提議2017年7月7日登記結婚，當時兩人都在上海工作，因為已認定彼此為人生伴侶，先生又想回臺灣發展，便提前一年著手準備各種手續，自然而然就結婚了。

小鑫笑著說先生跟自己都是工作優先的性格，因為她管理飯店在節日最為忙碌，加上自身並沒有過節慶的習慣，所以最幸福的時光便是與先生舒服地待在家，躺在沙發上聊天、吃爆米花，旁邊躺著愛貓一起看電影。

小鑫認為結婚就像生活多了一位夥伴，無論有沒有過節慶，每天記得向對方表達愛意。。（移民署提供）

但是小鑫與先生有約定，每年要解鎖一個新的技能，夫妻兩人會一起打羽毛球、游泳，今年九月要跟先生一起去潛水，創造共同回憶、一齊攜手成長。小鑫認為結婚就像生活多了一位夥伴，無論有沒有過節慶，每天記得向對方表達愛意。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，為瞭解在臺新住民相關生活狀況及服務需求，內政部移民署委託典通股份有限公司，將於112年6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」。

移民署呼籲請受訪戶配合調查訪問，訪員實地訪問時均會佩戴識別證及攜帶公文證明文件，並遵守個人資料保護法相關規定，所蒐集之資料僅供統計分析之用，未來研究成果將作為政府推動各項新住民服務措施之參考。

小鑫與先生在上海民政局結婚登記的照片。。（移民署提供）

為免新住民家庭接獲訪問時產生疑慮，調查不會要求受訪者提供身分證件、存摺或帳戶等資料，請受訪者放心，如對本調查有任何疑問，可洽調查執行單位典通股份有限公司，電話02-23315133分機601到604，或移民署02-23889393分機2370洽詢。