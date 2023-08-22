桃園醫療小管家據點擴增龍江健康有夠站今成立。(中壢天晟醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

因應台灣人口老化趨勢，對長期照護、居家醫療的服務需求日益倍增，中壢天晟醫院承接桃園市「醫療小管家」計畫，以團隊經營模式讓長者願意主動走入社區，與人群互動並持續精進在地連結，提供更優質的醫療服務，為社區民眾健康把關。

天晟醫院最早在中壢區自立里辦公處前設立第一個常駐型服務據點，服務至今已近8萬人次，並由個管師主動發掘異常或高危險個案，銜接後續治療、心理健康或長期照顧等醫療服務。

今年桃園市衛生局「醫療小管家」計畫再擴增服務據點，天晟醫院22日在中壢區龍江活動中心成立「龍江健康有夠站」，做為中壢區第二個常駐型服務據點。 天晟醫院院長鄭貴麟表示，「龍江健康有夠站」服務時間周一至周五上午8點到12點，提供生理量測（血壓、血糖、AF）、諮詢關懷（視訊關懷）、運動體適能及衛教講座，並主動發掘個案提供管理與轉介，期盼能早期篩檢及適時轉介治療，期盼達到預防及延緩失能與失智。

該據點也配合政策，導入醫療小管家行動式資訊系統，布建遠距健康量測站，民眾可運用智慧型手機進行全方位健康管理，並提供即時健康諮詢與醫療照護服務，期望能增進桃園市居民整體照護品質，以落實醫療服務社區在地化。