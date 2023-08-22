36歲許姓單親媽媽因無力撫養6歲獨子，親手悶死兒子，之後再輕生，新北地檢署依殺人罪起訴許女，移審新北地院。經新北地方法院由6位國民法官、4位備位國民法官與3位職業法官組成合議庭審理，今（22）日下午宣判，許女被判處有期徒刑16年5月，未獲減刑，全案可上訴。

新北地院上周傳喚許女父母、前夫及兒子的姑婆陳述意見，4名親人悲痛泣不成聲，許女也激動落淚。此案檢辯攻防重點為許女是否適用自首減刑、情堪憫恕與無行為能力，檢方具體求刑許女17至20年。

檢警調查，許女2021年與丈夫離異離婚，約定共同撫養就讀國小一年級的兒子，母子住在樹林區一間僅4坪大的套房，許女平常擔任電話行銷員，去年8月被解僱，生活陷入困境，連房屋租金都繳不出來。

去年10月19日晚間，許女因失業，無力撫養6歲兒子，又繳不出房租，心情低落，於是決定走上絕路。她先悶死兒子再自戕。因男童3天沒上學，校方聯繫家屬，家屬會同警消到許女住處破門，發現男童明顯死亡，許女身上有刀傷，氣若游絲，送醫急救後挽回性命。

上周庭辯時，許女前夫泣說孩子是無辜的，無論如何都不可傷害孩子。許女父母陳述時說，女兒個性好強，所有事情都自己扛上身，女兒其實是自己想輕生，但又放不下孩子，所以帶他一起走。

許女律師則稱她罹有重度憂鬱症，案發時已發病，認為許女當時無行為能力，認為符合自首減刑。但檢方認為，許女能編造理由替兒子請假，加上書信內敘事通順流暢，代表許女未失去行為能力。

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