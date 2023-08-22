板橋市民彭貞香22日捐贈復康巴士給新北市政府，這已是她捐出的第3輛復康巴士，副市長劉和然代表受贈並回贈感謝牌。彭女士不僅捐贈給新北市，還捐贈過新竹縣政府和高雄私立樂仁啟智中心各1輛，最近還將捐贈給雲林縣府，造福身障人士。

新北市社會局指出，彭女士幼時家貧，曾被送給新竹1位老師撫養，為感恩關西家鄉哺育之恩，2013年曾以養母名義捐贈給新竹縣政府1輛復康巴士。2014年及2019年各以自己和兒子名義捐給新北市政府1輛復康巴士。

彭女士表示，平時有資助孤兒院，某次看到高雄私立樂仁啟智中心寄來的季刊，發現該中心的復康巴士相當老舊，因此趕緊聯絡車商，購買1輛嶄新復康巴士捐給該中心。

劉和然表示，彭女士低調節儉，因有一段深刻的生命故事，因此讓她積極投入社會服務與公益活動。

社會局長李美珍表示，彭女士是1位非常慈祥有愛心的志工，不僅在板橋戶政所擔任志工，也曾在板橋車站等地方擔任志工，獻身服務社會。