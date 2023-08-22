受到午後對流發展旺盛影響，今（22）日下半天多地有突如其來的猛降雨，氣象局特別針對全台15縣市發布豪大雨特報，雙北地區的雨勢從大雨升級為豪雨，要提防雷擊、積淹水的可能。

氣象局表示，因為午後對流雲系發展旺盛，今日易有短延時強降雨，預估將持續影響到晚上，台北市、新北市、屏東縣山區恐有局部大雨或豪雨，屏東平地及各地山區也要慎防較大雨勢，且降雨可能伴隨雷擊、強陣風，低窪處要特別當心淹水。

▍豪雨範圍：台北市、新北市山區、屏東縣山區。

▍大雨範圍：新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

至於明日天氣如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，一直到本周四（8/24）台灣周邊都是南到西南風的環境，各地普遍多雲到晴，午後受熱力作用影響，局部地區雲量增加，慎防陣雨、雷陣雨，尤其山區的雨勢可能會特別猛烈；預估周五到下周日（8/25~8/27），降雨熱區從各地山區轉移到中南部山區，甚至可能會往平地擴散，外出還是要記得攜帶雨具。