日本首相岸田文雄今天宣布，8月24日起開始排放福島核電廠的核廢水，全國廢核行動平台對此表達譴責與抗議，將會持續反對日本排放核廢水的計畫，與國際環境組織共同串連行動。

全國廢核行動平台表示，日本政府自2021年4月宣布該計畫以來，福島第一核電廠放射性廢水的安全及其影響，一直飽受全球科學界與民間團體的強烈質疑，日本政府和東京電力公司曾承諾，在未經有關各方理解的情況下，不會採取任何措施，但日本民間團體表示，這一承諾並未兌現，對這一無視國內外包括漁業界反對和關切的決定表示強烈抗議。

全國廢核行動平台響應國際共同訴求呼籲，日本政府應採用最先進的科學標準與最佳可行技術以確保放射安全；國際原子能總署在內的聯合國所有機關，必須反對與阻止日本排放福島核電廠的廢水進入太平洋的計畫，同時應建議或採用已經提出更為科學的替代方案；在未受輻射防護國際標準正當性原則檢驗的情況下，全球任何國家皆不應支持日本危害我等生命與危害地球的計畫。

面對日本政府的排放廢水決定，「反對日本在海洋傾倒核廢水的全球運動網絡」表示將會展開新的共同行動，如在9月18日至19日的聯合國永續發展峰會之前，在紐約聯合國總部舉行的全球舉行燭光集會在內的各種可能手段，台灣也將響應。