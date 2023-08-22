靈鷲山水陸法會募得5萬4000公斤白米及3209桶食用油，22日由各區公所和16間慈善機構代表受贈。(蔡依珍攝)

桃園副市長蘇俊賓率市府團隊出席捐贈儀式。(蔡依珍攝)

為期8天的第30屆靈鷲山祈福水陸空大法會接近尾聲，22日將連日募集的近6萬公斤的白米和逾3000桶食用油捐贈給桃園和新北的3500個弱勢家庭和社福團體，規模更勝以往，開山住持心道法師有感而發指出，30年來在市府、警察和大眾幫助下讓法會圓滿成功，沒有安定太平的國家不可能做到，期許讓善的力量持續轉動。

靈鷲山愛心贊普自2006年至今已募集超過95萬斤白米、18萬公升食用油，近2年還擴大以食物箱形式捐贈，累計愛心捐助600多個慈善團體，幫助超過5萬戶弱勢家庭。今年共募得5萬4000公斤白米及3209桶食用油，與新北、桃園約3500個弱勢家庭結緣，22日由各區公所和16間慈善機構代表受贈，受贈單位也回贈感謝狀感謝。

副市長蘇俊賓率市府團隊出席捐贈儀式，並代表市長張善政致贈感謝狀給心道法師。蘇俊賓致詞回憶，30年前自己高三時就參加第一場靈鷲山水陸法會，見證30年來靈鷲山持續把愛留在桃園，以及跟自己、跟眾生和解，化小愛為大愛的過程，他也提到妻子跟心道法師同樣來自緬甸臘戌，倍感親切，讚心道法師、水陸法會或是愛心贊普，都是慈悲助人、廣利大眾，市府團隊也會追隨信眾的力量，照顧社會每個角落，發揮濟助弱勢的功能，希望延續過去30年共同祈福美好過程，未來30年和靈鷲山繼續一起走下去。

心道法師感謝桃園市府團隊，他提到，辦水陸法會並不容易，多虧桃園市府團隊與警界的支持與共同合作，有安定的社會環境，才能成就水陸法會與愛心贊普圓滿，一同打造慈悲共濟、善緣相續的社會。

「愛心贊普」源自心道法師的悲心願力，將水陸法會的普度、濟施精神，延伸至社會關懷，匯聚各界善心人士的愛心，把關懷化為實際行動，讓水陸法會成為冥陽兩利、廣結善緣的平台，並將「生命服務生命、生命奉獻生命」的意義，擴散到社會的每個角落。