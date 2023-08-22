台南遠東香格里拉擁有多間獨立迎賓空間的宴會廳，可依新人預算選擇。（台南遠東香格里拉提供）

疫後婚宴市場大復甦，瞄準2024年的婚禮商機，台南遠東香格里拉飯店將於9月2日以香氛為題舉行「訂製你的香氛婚禮講座」，攜手「藍柏閣居家香氛精品」邀來知名調香師及專業美甲師提供最新流行婚禮趨勢，安排婚宴顧問團隊諮詢籌辦婚宴指南、2024年全新宴席及戶外池畔證婚專案，還有簽約禮與抽獎活動，採線上報名制，限額30組。

「訂製你的香氛婚禮講座」於台南遠東香格里拉地下1樓的赤崁延平廳舉辦，下午1點半開放報名者進場，講座自下午2點開始至下午4點半。參加者可獲得專屬婚禮香氛噴霧、櫻花擴香石、指緣油等好禮；還有機會抽得台南遠東香格里拉雅仕套房住宿1晚、含豪華閣禮遇、早餐及晚間雞尾酒時光，及藍柏閣香氛精油擴香儀禮盒組。

台南遠東香格里拉擁有挑高5米6的宴會空間，全場無樑柱，氣派奢華。（台南遠東香格里拉提供）

講座由藍柏閣居家香氛精品首席調香師Alice引領，讓新人從認識芳香植物與精油、個人風格香心理測驗，打造專屬的精油香氛，以釋放身、心、靈的療癒為婚禮注入愉悅氛圍。此外，當日活動更邀請專業美甲師Eru分享手部保養祕訣，讓準新娘在舉手投足間能散發迷人風采。

時下婚禮走向精緻與個性化，平均桌數約落在20桌至30桌，台南遠東香格里拉祭出的2024年全新婚宴專案，每桌最低1萬9999元起，館內擁有多間獨立迎賓空間的宴會廳，還有特殊場域像是浪漫心型泳池畔、高雅庭苑或戶外植園區等可舉辦證婚儀式或慶祝派對，選擇多成優勢，餐點方面由港籍大廚設計粵式佳餚。

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