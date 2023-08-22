文化部長史哲（右2）今（22日）訪視宜蘭中興文創園區並表示，宜蘭是「好所在」，不是鄉下地方，是台北人羨慕的地方，也是台灣歷史文化發展的重鎮。（吳佩蓉攝）

「宜蘭大學民權日式眷舍」，原為舊農校教職員宿舍，目前僅存的是1943年原建3排中間的雙拼式日式木造房舍。（吳佩蓉攝）

國立宜蘭大學校長吳柏青表示，舊宿舍未來將作為藝文講堂、文化藝術教育及社區再造推廣場域。（吳佩蓉攝）

文化部已核定補助中興紙廠四結廠區、宜蘭大學民權日式眷舍等修復工程共32案，經費1.9億元，創歷史最高紀錄。文化部長史哲今（22日）訪視宜蘭並表示，宜蘭是「好所在」，不是鄉下地方，是台北人羨慕的地方，也是台灣歷史文化發展的重鎮，期盼在不久的將來能夠開花結果，大家來個精彩文化資產修復巡禮。

文化部今年提出「歷史與文化資產維護發展計畫第五期」，獲行政院核定159.44億元，文資局也同步完成首批審查，核定補助357案，總經費59.9億元，文化部補助36.9億元。其中，宜蘭縣共有130處古蹟歷史建築文化資產，此次申請32案，不僅獲全數核定，更佔全國核定數近10％，總經費3億元，文化部補助1.9億元。

2017年登錄為歷史建築的「宜蘭大學民權日式眷舍」，原為舊農校教職員宿舍，目前僅存的是1943年原建3排中間的雙拼式日式木造房舍，因無人使用閒置荒廢多年，崩塌毀損嚴重；此次補助經費1113萬元，未來將作為藝文講堂、文化藝術教育及社區再造推廣場域。史哲說，文化資產修復的技術發展至今，會令大家驚艷的。

前身為中興紙廠的「中興文化創意園區」約8公頃，是世界第一座以蔗渣、鬼芒成功製漿的造紙工廠，也是台灣現存保有日治時期最完整造紙產業系統的僅存案例；文化部過去以前瞻基礎建設計畫補助宜蘭縣共7.74億元，其中，中興園區就投注3.2億元。史哲指出，此園區確實為青年發展一個很重要的空間基地。

今日訪視行程有立法委員陳歐珀、副縣長林茂盛等人共同出席。林茂盛表示，宜蘭非常重視歷史古蹟保護，還有漢本、丸山2個國定遺址已公告，待後續持續發掘出來，但因財政經費拮据，常須仰賴中央補助，感謝行政院與史哲等人的協助；宜蘭優良傳統是能善加利用中央補助款，全力以赴在期限內完成，希望後續能爭取到更多經費。