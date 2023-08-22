在中國政府極力應對經濟放緩的難題之際，另一項多年以來被擔憂的人口問題正在拖經濟成長的後腿。一項最新的研究指出，去年中國總和生育率從2020年的1.30進一步下降至1.09，在全球的範圍內僅高於香港與韓國。專家認為，高昂的養育成本加速了生育率的下降，近期經濟增長受阻更損害了年輕人對未來的信心。

《華爾街日報》報導指出，外界都知道大陸生育率急劇下降，但大陸媒體難得地將中國不斷加深的人口困境曝光。陸媒引用中國國家衛健委下屬單位的一項研究稱，去年中國總和生育率從2020年的1.30降至目前的1.09。這項生育率遠低於長期被稱為老齡化社會的日本1.26的水準，而在應對生育率問題時，中國還在艱難應對國內經濟放緩局面。

聯合國人口司前司長約瑟夫·夏米(Joseph Chamie)說，隨著生育率接近1.0的水準，對中國政府來說，這已日益成為一個嚴重問題。中國政府之前有數年時間不願公佈顯示中國女性生育率下降的資料，國家統計局從2017年起停止發佈年度總和生育率資料，這讓學者們不得不另尋管道以瞭解中國人口結構的變化。

報導說，國家統計局在2020年公佈10年一次的人口普查結果時破例公佈了這一資料。據統計局的報告，中國的總和生育率為1.3，這遠低於保持人口穩定所需的2.1。中國有關部門似乎在審查有關1.09生育率的報導，並屏蔽網上對此事的討論。發布新聞的《每日經濟新聞》以及中國國家統計局和國家衛健委均未回應置評請求。

報導指出，1.09這個數字與2年前的1.3相比大幅下滑，但符合許多人口學家的估計。由6位中國人口研究者和經濟學家組成的育媧人口研究估計，2022年中國總和生育率為1.07。這使得中國成為世界上生育率最低的國家和地區之一，僅高於韓國的0.8和香港的0.9。

報導表示，中國政府過去幾十年一直嚴格控制生育孩子的數量，現在卻在鼓勵生育上面臨挑戰。官員和學者都一致認為，高昂的養育成本加速了生育率的下降，一個近期的因素則是經濟增長受阻損害了年輕人對未來的信心。

專家們指出，中國民眾對未來信心下降的一個跡象是，中國年輕人越來越不願意結婚成家。根據民政部的資料，去年中國結婚登記數量為683萬對，同比減少了10.5%。預計民政部將於本月公佈2023年上半年的結婚登記資料，不過一些學者猜測政府可能會推遲或暫停這一資料的發佈。