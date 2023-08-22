AI話題滿天飛，不少行業都在擔心工作可能遭到AI取代。國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）最新研究報告指出，生成式AI更有可能增加工作機會，而非摧毀人類就業前景，不過行政人員與女性工作被取代的風險更大。

ILO的研究顯示，文書工作者被取代的風險最高，約有4分之1的文書工作受到潛在自動化的嚴重影響，而自動化的影響「高度性別化」，因為在文書工作領域，女性從業人員比率較高，尤其是在富裕國家。

在高收入國家，7.8%的女性工作可能被自動化，ILO估計約有2100萬個工作被取代。相較之下，僅有2.9%的男性工作，也就是約900萬個工作，面臨被自動化取代的可能。

這項研究使用了GPT-4來預測工作將如何自動化。不過研究也發現，其實大多數人的工作並沒有受到AI的威脅，像是服務與銷售人員的工作僅有4%面臨生成式AI的高度威脅，18%面臨中等風險，「因此這項技術的最大影響可能不是摧毀工作，而是造成工作質量發生潛在變化，特別是在工作強度與自主性」。