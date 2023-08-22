漢翔今年上半年每股盈餘為1.38元，優於去年同期的0.85元，主要今年漢翔在民用、國防及科技服務三大業務均大有斬獲。在民用業務方面，航空產業強勢復甦，漢翔從年初以來成功爭取數家國際知名航空大廠的多款暢銷機種零組件合約，可望挹注超過百億營收。

發動機業務除了先前已發布過的拿下美國發動機大廠10年長約與多項發動機零組件4年合約，可帶來370億元，漢翔另於6月巴黎航展期間，與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，成功從歐美市場中搶下業務，合約期程至民國120年，可進帳約5億元。

軍用業務方面，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，112年度預計交機17架，並將依約於115年完成66架交機；而F-16構改升級案將於年底完成139架機的性能提升，順利結案。

能源業務業務量較去年同期成長7倍，台電通霄案廠已進商轉階段、中油自用發電能源業務案達完工目標，台中廠區的儲能系統第一案場自110年建置以來，每月持續創造穩定營收，沙鹿廠區第二、第三案場，預計下半年上線營運，增添公司成長動能。

根據國際航空運輸協會(IATA)最新調查結果，截至今年5月底，相較於疫情前，全球航空客運量復甦達96％；依據全球兩大民用飛機製造商波音及空中巴士預估2023~2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準，長期來看，波音與空中巴士皆預測未來20年(2023～2042)新機需求超過40,000架，將可強力帶動全球民用航空市場成長。

胡開宏指出，漢翔軍機業務相當多，可以持續擴大業務量，像是勇鷹高教機後續20到30年的維保預算，同時也持續跟中科院爭取很多訂單；科技服務是漢翔第三支腳，儲能創能仍有很多200億元到300億元的案場，漢翔積極布局中。