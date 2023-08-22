高市府攜手數位發展部數位產業署、亞馬遜網路服務（AWS）今（22）日正式啟用5G人工智慧培訓實證基地。（柯宗緯攝）

其中，原住民故事館、茂林國中小、巴楠花部落中小學等3處，專為國中和國小5、6年級年輕學子舉辦3場人工智慧賽車夏令營，約百人參與。（高市經發局提供）

其中，原住民故事館、茂林國中小、巴楠花部落中小學等3處，專為國中和國小5、6年級年輕學子舉辦3場人工智慧賽車夏令營，約百人參與。（高市經發局提供）

高市府攜手數位發展部數位產業署、亞馬遜網路服務（AWS）今（22）日正式啟用5G人工智慧培訓實證基地，並舉辦人工智慧賽車夏令營，提供5G人工智慧與賽車機器學習環境。高雄市長陳其邁指出，利用網路、資訊縮短數位落差，讓原鄉小朋友在起跑點上有更公平機會。

高市府與AWS、數位產業署在亞灣新創園、前鎮區原住民故事館、茂林國中及國小、杉林區巴楠花部落中小學、桃源區建山國小等5處建立培訓基地，提供5G人工智慧與賽車機器學習環境，運用5G高速率、低延遲傳輸性，與AWS雲端平台進行精密資料分析，整合賽車精準操控模式，實現高度智慧化5G資訊交互及智能操控，達到極致細膩智慧展示互動應用。

其中，原住民故事館、茂林國中小、巴楠花部落中小學等3處，專為國中和國小5、6年級年輕學子舉辦3場人工智慧賽車夏令營，約百人參與，聘請產業經驗豐富數據科學家、諮詢顧問、AI教育領域專家等指導，而未來基地將不定期舉辦5G人工智慧學習相關課程。

陳其邁提到，高市府現與AWS合作推動市民服務，確保資安並使數位治理更加順利，他同時感謝數位部與AWS攜手縮短城鄉差距，利用網路及資訊讓原鄉小朋友較無數位落差，在起跑點上有更公平機會。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，這次擴大推廣至原鄉學校，共同提升原住民學子對AI技術的理解和實踐能力，盼透過學習AWS雲端技能，原鄉青年學子們也能以最新科技大膽創新、擁抱全球市場，實現「有志青年免北漂，雲騰高雄能出海」願景。