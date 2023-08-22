本周回歸夏季天氣型態，雖然陽光露面，各地午後仍需慎防強降雨，而有許多民眾關心，適逢8月底，颱風季是否已走到尾聲？今（22）日下午有專家指出，熱帶低壓91W有機會持續發展，未來4天若沒有減弱，就有可能升格成颱風，受到高壓帶影響，其路徑會蠻特別的，「離台灣不遠，可以好好觀察」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》日前發文表示，台灣東南方有一個小低壓帶發展中，和日本南方的低壓串聯成大型低壓帶但因為西側及北側被高壓佔據，水氣供應被截斷，預估會逐漸消散，「不用抱太大期望」。

但根據今日最新預報模式，這個熱帶低壓被美國編列為「91W」，該粉專也驚呼「似乎有點希望了！」未來幾天在太平洋高壓勢力範圍變化的影響下，91W大致會在菲律賓東北方至石垣島南方一帶「南北活動」，路徑蠻特別的，若經過3、4天仍沒有消散，等到高壓瓦解後就有機會發展，其距離台灣不會太遠，確切的路徑仍有待觀察，「會去那裡，目前還言之過早」。

該粉專進一步說明，「它會先往北走，然後再往南走，在呂宋島東北方附近等候高壓崩潰」，周遭環境其實不太支持它發展，所以會一直維持「小小一隻」。

臉書粉專《觀氣象看天氣》則說，熱帶低壓91W頗有架式，所處環境佳，又有高空反氣旋加持，未來將緩慢往西北移動，可能會讓台灣山區午後對流略增，「若發展超出預期，對台灣的影響情況又不同了」。