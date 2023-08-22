熱帶風暴希拉里（Hilary）席捲南加州地區，破紀錄的降雨量釀成土石流及洪災，導致道路封閉及停課停業，南加州當局今天正著手進行善後清理作業。

綜合法新社與路透社報導，一度達颶風強度的希拉里席捲南加州時，部分地區降雨量高達近280毫米。

一場大規模泥石流沖進洛杉磯與棕櫚泉（Palm Springs）間的山腰小社區橡樹谷（Oak Glen）街道。

當地居民霍斯普爾（Brooke Horspool）整個上午都忙著鏟泥，並且試圖挖出被洪水困住的鄰居們。

他告訴法新社：「昨天的風暴帶來極大雨勢，導致山體滑落，道路成了一條泥巴河。」

泥巴河直接流進他的社區，並灌進他鄰居的家中。霍斯普爾說：「他們實際上仍受困屋內，門上滿是泥巴，所以他們無法出去，他們要是打開門，泥巴就會灌進屋內。」

希拉里帶來的洪水淹沒了道路，高速公路淹成河流，部分駕駛因此受困。

公立學校學年開學日普遍延後一天，洛杉磯等多個學區課程也因此延期。

希拉里的強度在巔峰時期一度達到沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale,颶風強度指標，共5個等級）4級颶風，從墨西哥進入美國時已減弱為熱帶風暴，隨後又減弱為後熱帶氣旋。

希拉里今天下午已籠罩俄勒岡州（Oregon）和愛達荷州 （Idaho）上空。