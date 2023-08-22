鋼聯營收主要來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。

鋼聯指出，歐洲電力價格持續下滑、大型冶煉廠維持高開工率、供應寬鬆、大陸經濟衰退，造成國際鋅價下跌，今年1-6月平均鋅價2,834美元，比去年同期下跌了26％。

下半年國際鋅價是否回升，鋼聯認為，要看中國大陸經濟復甦的情形而定。

廢棄物處理業務量成長，讓鋼聯對未來營運審慎樂觀。鋼聯指出，今年有多項廢棄物將開始從個案轉為通案，最快於年底可以取得環評變更，三大類11項廢棄物事業與地方政府有關許可均已經就緒，與工 業局、環保署申請個案轉通案，今年7月陸續可轉為通案。

鋼聯指出，今年上半年，氧化鋅營收占比只有64％，與去年同期的78％，已見轉型的成效。

鋼聯指出，今年上半年廢棄物處理業務占整體營收比重已 經提升至4成。

不過，市場指出，國際鋅價從七月至今，下滑修正的趨勢仍未改變，因此鋼聯下半年在氧化鋅出售上的獲利仍是保守看待。下半年的整體營收獲利仍要靠廢棄物處理業務來為營運加分。