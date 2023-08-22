洛杉磯愛樂法國號首席安德魯．貝恩（Andrew Bain）再度來台。（Taiwan Connection音樂節提供／李欣恬台北傳真）

享譽國際的小提琴家胡乃元盼浪漫時期的音樂，能成為觀眾的心靈庇護所。（Taiwan Connection音樂節提供／李欣恬台北傳真）

在亂世裡，讓音樂成為心靈庇護所。享譽國際的小提琴家胡乃元返台，號昭國內外音樂名家，為聽眾準備一系列浪漫樂派曲目，舉辦「Taiwan Connection音樂節」他表示，這時代充滿紛擾，「希望以浪漫時期的音樂，提供大家2小時的心靈撫慰，讓音樂成為大家的庇護所。」

胡乃元表示，「浪漫時期作曲家的人生經歷成為創作的生命力量，今年的重點曲目之一，布拉姆斯第三號交響曲猶如他的自傳，50歲的他回顧翻騰洶湧的20歲。」

以「騰躍的靈魂」為主題，今年「Taiwan Connection音樂節」共有3套曲目音樂會，包括《騰躍的靈魂》演出布拉姆斯、華格納、理查．史特勞斯作品。《遠山的呼喚》以德佛札克美國時期作品為重點曲目，《艾爾加的1918》聚焦於一戰末期後，艾爾加最後四首傑作之一。

關於今年演出的重點曲目之一，布拉姆斯的第三號交響曲，與布拉姆斯同時代的音樂家舒曼曾發表《新道路》一文，盛讚布拉姆斯是德國音樂的未來，此舉將他推上樂壇中心，然因舒曼精神狀態出現問題，投河自盡未果，被送入療養院，最終消瘦過世。布拉姆斯作為舒曼夫婦好友，也從旁照顧其妻子舒曼克拉拉。布拉姆斯終身未娶。

胡乃元表示，「重點並不是布拉姆斯的個人經歷，而是透過他的音樂藝術轉化，讓人們在情感與靈魂產生呼應。經過30年的消化，布拉姆斯才得以用音樂寫下那段歲月，曲中有多處與舒曼第三號交響曲的連結，也許這是他與那段歲月的消融和解，也是對舒曼的英雄式送別。」

值得一提的是，洛杉磯愛樂法國號首席安德魯．貝恩（Andrew Bain）再度來台，將演出浪漫時期大家理查．史特勞斯第一號法國號協奏曲，並參與室內樂系列演出。

此外，今年參與演出的音樂家還包括中提琴獨奏家保羅．紐鮑爾（Paul Neubauer）、大提琴家楊文信、瑞士籍鋼琴家阿德里安．歐蒂克（Adrian Oetiker），以及旅美台灣中提琴家李捷琦、小提琴家魏靖儀、許軒豪等人，都是音樂節的系列演出陣容。演出將於8月25日至9月10日全台巡演。