桃園大溪警分局加強台七乙線等重點路段違規取締勤務。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

YouTube動畫「山道猴子的一生」爆紅，也讓影片中所提到的台七乙線跑山車潮變多，大溪警分局規畫１個月的加強交通安全執法勤務，針對台七乙、羅馬公路等路段加強違規取締，並與新北市三峽警分局合作區域聯防，期盼有效遏止飆車歪風。

台七乙線橫跨新北及桃園，山道猴子的一生爆紅，恐造成當地交通更繁忙，大溪警方表示，在本月19、20日執行台七乙線假日防制事故及危險駕車專案勤務，取締2件無照駕駛、4件改裝噪音車及10件超速。除持續規畫相關勤務外，另即日起至9月21日，展開為期1個月的「平安月加強交通安全執法專案」，重點將在台七乙線、羅馬公路線、台3、4、7線等區域，取締超速、闖紅燈、行人違規、未禮讓行人及酒後駕車等執法項目。

大溪警方說，除了將和三峽警分局合作，在假日時段同步執行取締違規外，針對台七線、台七乙線等跑山熱點列為重點稽查區，呼籲民眾千萬別有僥倖心態，切勿任意改裝車輛或拆除消音器，也不要從事競速及危險駕車。