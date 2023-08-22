2023世界羽球錦標賽22日第2天賽程，台灣選手由「羽球王子」王子維率先出擊，在男單32強賽對上大會男單第13種子、大陸選手「阿祖」陸光祖，是一場並不容易的挑戰，決勝局王子維9分大幅領先化為烏有，但他穩住心情堅持下去，經過3局、將近1個半小時奮戰，以21比16、18比21、21比19扳倒種子選手、前進16強。

過去雙方交手4次王子維1勝3敗居下風，此次過招第1局王子維在1比4之後連得6分站上領先，接著雖被陸光祖兩度追平，王子維再透過連續得分稍稍拉開分差，並以20比14取得6個局點，雖被陸光祖化解兩個局點，王子維仍順利收下首局。

王子維藉著頑強的防守以及積極搶攻製造隊史防守壓力搶分，又一波6比0攻勢取得9比6超前，但陸光祖也很快做出回應，連續幾次強攻扣殺連得4分要回領先，隨後雙方10比10再度平手後，陸光祖靠著7比1攻勢要回優勢，儘管該局尾聲王子維化解阿祖4個局點，追到18比20，但陸光祖還是將比賽逼進第3局。

第3局王子維重新奮戰，防守及回球上都為自己創造不少好的攻擊機會，也逼得陸光祖出現一些失誤，以11比2大幅領先進入暫停，下半局王子維持續穩住領先優勢，每打出好球就大吼為自己打氣，不過王子維的9分領先在該局中後段16比9後被陸光祖連得7分追平，雙方拉鋸幾分後，王子維20比19率先出現賽末點，隨後陸光祖回擊出界，王子維在這場歷時1小時26分鐘的賽事贏下艱辛的勝利，開心躺在地上慶祝。