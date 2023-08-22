人們往往透過畫作的風格，得以辨識畫家自身的獨特性。若改變了畫家慣常繪畫的主題，畫作是否仍能展現畫家的特質？彷彿是一場與自己的較勁，策展人、藝術家楊立與孫培懋、謝牧岐、鍾江澤共同參與《釘孤枝》聯展，進行一場創作實驗。

楊立探問，在畫家的風格中，主要的形成因素會是什麼？是所挑選的對象？抑或是所使用的技巧？幾位受試畫家先在紙條上寫下自己平時入畫的對象，以及用來描述自身畫風的形容詞。每位畫家所寫的紙條，會按照形容詞和名詞分為兩堆並分別放入籤桶。

每位畫家從籤筒中，會抽出兩組形容詞加上名詞的組合，如此混搭出對在場所有畫家皆為陌生的主題。「屆時我們便能看出，當畫家們換了繪畫的主題與表達方式之後，隨之變動的是什麼、不變的是什麼？」

「這個實驗最好玩的地方，便是提供畫家展示其研發歷程的空間」楊立指出，藉此機會也對風格一探究竟，觀眾所見的風格，除了是畫家自我的象徵，有時也可能成為創作的包袱。畫家有時礙於市場因素、亦或是觀者的固有期待，會將自己正在嘗試、或不夠成熟的東西隱匿起來。

然而，藉由繪畫實驗所展出的畫作，將繪畫研發的過程展示於觀眾眼前，並邀請大家來看一場畫家的創作實驗，「畢竟更好的靈感，往往來自於忘卻身份拘束的遊戲」。