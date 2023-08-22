桃園警分局青溪派出所昨（21日）下午3時許，接獲轄區金融機構通報，一名婦人疑似遭到詐騙，有異常匯款狀況，請員警到場協助勸導。

警員鄧嘉瑜、趙俊翰立即趕往現場，經詢問後該位邱姓婦人（60歲）表示，因為接到快遞公司好幾次簡訊通知，表示自己有一個美國寄送來的包裹，已從日本轉寄到台灣，但因為運費及稅金問題遭到海關扣留，須匯款3千元美金才能取得包裹。

邱婦想到去年的確有跟旅美友人聯繫，要請對方代購物品，但後來不了了之，很可能是朋友寄來的，於是準備匯款新臺幣9萬元，員警與行員知情後，勸導邱婦其中有許多疑點，快遞公司遇貨物無法投遞，正常會將物品退回，不會向寄件人收取稅金。

經過員警詳細說明後，邱婦才恍然大悟發現是一場騙局，邱婦說，之前曾接到老朋友電話說要借錢，因為對方聲音太像就匯款過去，事後查證才知道被騙，沒想到這次又遇到假包裹的騙局，「世界實在太黑暗啦！」員警向其宣導勿輕信未經查證的訊息，以免落入詐騙陷阱。

青溪所所長馮清豪指出，接獲轄區金融機構通報，民眾疑似遭詐騙有異常匯款的狀況，請警方派員到場協助勸導，員警到場瞭解，係詐騙集團以快遞公司名義偽稱被害人須匯款領取包裹，員警舉出相關案例說明，被害人才決定放棄匯款。警方呼籲民眾切勿相信未經查證訊息，以免遭上當受騙。