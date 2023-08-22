國外潛艦研究觀察家H.I. Sutton今(22日)發文稱，解放軍海軍093型「商級」核潛艦在台灣海峽周邊發生嚴重意外。軍事粉專「Taiwan ADIZ」也稱，聽說406MHz有收到訊號「叫了幾個小時」。但前海軍艦長呂禮詩質疑，台灣海峽水深不到150公尺，7000噸級潛艦會走這裡？「我也是醉了...」

H.I. Sutton在推特發文提到，現有報導稱一艘中國大陸海軍潛艇，疑為核動力093型商級潛艇，在台灣海峽附近發生嚴重事故，但目前未經證實，請謹慎對待。另「Taiwan ADIZ」也引用該文，並指出「傳093級潛艦在台海發生事故，請手上有無線電機的可以守聽一下406MHz看看有沒有收到ELT訊號？（聽說叫了好幾個小時了），有訊號的話請錄音傳給小編並告知接收位置，謝謝！」

呂禮詩今(22日)在臉書發文質疑：「台灣海峽這種不到150公尺的水深，7000噸級的093型『商級』核潛艦會走這裡？我也是醉了...」

H.I.Sutton稱解放軍海軍093型「商級」核潛艦在台海海峽周邊發生嚴重意外。（圖截自H.I.Sutton推特）

網友表示「Sutton先生刪文了…」、「核潛艇得用浮潛通過嗎？如果說是在南海那出事比較可能吧」、「凡事要牽拖台海才有聲量」。呂禮詩也留言說「往北有舟山、大榭島、象山港，往南有廣州、湛江、亞龍灣，一直說指稱是台灣海峽，不知道是在炒什麼？」

軍事評論家張競稍早也質疑強調，在情報分析上有所謂「孤證非證」重要規則，所以只要情報資訊來源僅係單一來源，其可信度絕對不能高估。

另國防部今日稍早舉行例行記者會，國防部發言人孫立方少將接受媒體訪問時表示，「到目前為止我並沒有聽到有關證實這個情況的訊息，就我的理解，此一訊息是在社群媒體上流傳的說法，但目前沒有一個官方的說法可以證實，沒有其他評論。」