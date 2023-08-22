台新金法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、子公司台新銀行總經理尚瑞強、法金事業總處執行長林淑真、台新人壽總經理邢益華共同主持。

林維俊表示，台新金上半年各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行上半年稅後淨利達79.5億元，年增31％，為歷史新高。此外，台新銀行在放款、存款、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長6.5％，總存款餘額則成長16.7％。財富管理業務則小幅年增2.8％，但近期獲利動能已逐步回升。

信用卡業務方面，包括有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均穩定成長，特別是簽帳金額年成長32.3％、毛手續費收入年成長32.2％，表現突出。在資本結構與授信資產品質方面，林維俊說，上半年台新金控與主要子公司台新銀行資本適足率分別為132.3％、14.6％，持續維持穩健；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12％及1088.3％，授信資產品質亦維持良好。

子公司台新證券的業務表現方面，台新證券上半年稅後淨利達8.73億元，年成長283％，佔金控整體獲利10％，主因是投資收益的回升、經紀及承銷業務成長。此外，台新證券在經紀業務第二季市佔率也較去年同期小幅成長，由2.17％成長至2.21％。子公司台新人壽的業務表現方面，累積初年度保費收入為64.9億元，市占率由去年底的1.7％成長至1.86％，業界排名也由去年第14提升至第12；此外，台新人壽負債成本率持續下降，由去年同期3.96％下降至本季度3.85％。